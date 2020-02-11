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快儲水！泰山及五股區7個里 15日將停水18小時

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
泰山區及五股區7個里15日將停水18小時。聯合報系資料照

為辦理「泰山區明志路一段900mm管線更生工程」，台水公司通知，泰山區及五股區7個里將從2月15日起停水18小時，新北市水利局表示，請民眾預先儲水備用，也會督促台水公司盡快完工復水。

泰山區的楓樹里、福泰里、山腳里、黎明里，以及五股區的水碓里、貿商里、福德里，將在2月15日8時至2月16日2時止，共計停水達18小時，約有8500戶受影響。

停水期間，台水公司設有10處臨時供水站，包含泰山區明志路一段8號、明志路一段17號、明志路一段97號（台電變電所前）、明志路一段162號前、明志路一段175巷口，泰山區泰林路二段247號（自來水公司泰山營運所前）、泰林路二段522巷9號（麗池樂章前）。

五股區則在登林路46巷13弄2-3號、登林路76-5號（貿商新村）以及五股區水碓九路71號（台北我的家）設立臨時供水站。

水利局提醒，在停水期間請關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達受損或引發火災。復水後，若仍缺水，請民眾通知台水公司或水利局即刻處理。

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