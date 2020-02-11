文山分局合併案 議員批柯文哲不顧民意

台北市警察局文山第一、二分局合併案延宕，議員批市長柯文哲不顧民意執意合併。台北市副發言人戴于文今天說，柯文哲是希望有困難應及時反映。警政署說，審慎研議中。

根據台北市警察局資料指出，文山一、二警分局合併計畫是從民國105年開始研議，規劃兩個警分局合併後稱為「文山分局」，地點將設在景美夜市旁的原文山二警分局現址，合併後的警分局轄區派出所數量及警力都不會減少。

民進黨台北市議員簡舒培今天在臉書發文表示，警政改革是柯文哲參選台北市長的重要政見，柯文哲上任後一直想推動合併文山一、二分局，引起地方民意大力反對，他在104年備詢時曾說過，若民意反對，整併問題未解決，就不會逕行實施。

她還指出，柯文哲今年2月5日無視文山區民意反對聲音，還逼迫市警局長陳嘉昌在專案報告當日一定要函報警政署核備合併案，還嗆聲他自己是瘋子，若中央不核備，未來台北市政府將不配合中央警政署的任何要求。質疑柯文哲為何從理性務實的市長變成瘋狂偏執的「柯學家」，是否因無連任壓力就能不顧民意蠻幹。

簡舒培認為，文山一、二分局合併案看不到北市府的專業評估，柯文哲偷偷摸摸趁大家忙著防疫之際，強迫市警局將合併案送警政署，完全就是個無視民意跟後果的「瘋子」。

台北市副發言人戴于文說，文山一、二分局整併案為列管案件，柯文哲相當重視，特別要求時效，由於此案沒有按照既定的時程進行，所以在晨會中嚴厲指示市警局應按時程進行。

戴于文強調，柯文哲希望局處遇到困難時要及時反映，並非針對市警局，而是對所有列管案件都標準一致。

市警局人事室也回應表示，有關文山一、二分局合併案，已於2月5日送至警政署審查，將待警政署函復後，再依相關規定程序報北市府核辦。

警政署指出，此合併案正在審慎研議中，將依照地區治安、交通狀況與居民意見進行綜合評估，並在區域平衡及社區安全的前提下，尋求最佳對策。