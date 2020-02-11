板橋里長反映一線防疫卻無口罩 侯友宜：回去再檢討

新北市長侯友宜今天在板橋舉辦行動治理座談會，有里長反映，身為第一線防疫人員卻沒有口罩；里內有居家檢疫者，市府要求民生物資，由里長代購代買，「但里長不知道人數，如何做？是否溝通上有代溝？」對此，侯友宜說，口罩應盡量給第一線人員，回去會再檢討。

板橋區國光里長陳素珍昨在里長座談會上表示，里長身為第一線防疫人員卻沒有口罩；純翠里長褚仁德也說，里內有居家檢疫者，市府要求民生物資，由里長代購代買，「但里長不知道人數，如何去協助？是否溝通上有代溝？」

侯友宜表示，第一線最辛苦的是里幹事、里長們，口罩應盡量給第一線人員，回去會再檢討。民政局長柯慶忠在會議中也承諾，回去將會在盤點各區口罩需求。

民政局副局長范姜坤火表示，有關居家檢疫的關懷工作，目前各公所在人力允許的前提下，皆是由公所同仁執行，若居家民眾有生活需求如送餐、領藥，公所會全力協助解決，若有人力吃緊的狀況，才會麻煩里長協助。