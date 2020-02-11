汐止新巴士6線改民營收費 改路線減班惹怨

從民國85年開始的汐止社區巴士，新北市升格後改為新巴士，今年也將有重大轉變，因為經費有限，汐止區有六條路線將進行轉型，七月份改為民營收費，今(11)日市議員廖先翔就請市府交通局與里長座談，針對行駛路線有變、還有減班，引起里長反彈。

市議員廖先翔表示，汐止的新巴士大概在七月的時候，會有六條路線會改行駛路線並且開始收費，為了降低收費後還有調整後的衝擊，今天特地請市府交通局還有客運業者，跟里長開座談會，因為距離七月還有四、五個月的時間，有非常充足的時間可以來討論，針對目前一些方案，里長有疑義的話，趕快反應給交通局做一個調整，務必在七月一日上路的時候，把對民眾的衝擊降到最低。

新北市新巴士，因為，營運成本不斷提高，在經費有限的情況下，將面臨轉型，汐止區18條路線中，有6條線列入第一階段，七月就要實施，改由公車業者營運，並且收費，其中走社后地區的F916，還要從原本走明峰街改走康寧街，引起里長強烈不滿。

金龍里長陳美麗說，F916本來有走到明峰街，那你把他轉到康寧街，你知道目前康寧街有10幾條公車路線在走，但是明峰街只有二至三班的路線，包括水蓮山莊巴士的三條線，不知道這樣的調整是依據什麼，還有明峰街很多要去樟樹國中讀書，如果新巴士不走了，這些學生怎麼去學校，這樣一改，一定會引起地方反彈。

茄苳里長葉雅惠指出，走五堵到汐止火車站的F912要這樣改，新台五路上有兩個社區，目前只有中巴跟基隆客運，再來就沒有了，所以，一定要保持目前的班次數，減班一定不行。保安里長蘇忠吉也說，針對少了一個路線可以搭乘，如果F912要改的話，在尖峰時間增加F905的班次，方便汐平路居民。

座談會汐止區長陳健民、還有二十多位里長出席關心，市議員廖先翔希望透過與地方溝通，讓新巴士轉型能減少對民眾的衝擊，而新巴士第一階段，以行駛路線與市區公車重疊50%以上者進行轉型，汐止區共有F906、F908、F912、F916、F917、F918要改民營收費，針對行駛路線、班次都有做調整，針對里長的反應市府交通局也將回去進一步評估，看如果做，更符合民眾需求。