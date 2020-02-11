雙溪公托中心開課 長者玩樂器練靈活度

雙溪區建興公托中心今(11)日是第一天的上課日，許多長輩們歡喜前來，也配合防疫，大家酒精消毒、量額溫，並透過首次加入的音樂輔療課程，帶長輩們用樂器練反應力，同時藉由簡單運動，讓老人家身體更健康。

天下為公基金會照服員林錦麗表示，今天是建興公托中心年後第一天上課，響應防疫不敢馬虎，長輩們前來一定要量額溫、雙手消毒，利用有趣的課程，讓老人家運動運動，增強抵抗力。

音樂輔療老師羅敏貞表示，今天準備了棒棒糖鼓，讓長輩們隨著日本歌敲擊，跳起舞蹈，而平時挑戰排放速度的疊杯，在今天也成為訓練靈活度的樂器，長輩們時而左右、時而對面互相地交換著，時而錯亂笑成一團。

公托中心的老人家來自柑腳、上林、牡丹各地，年紀最大的長者高達97歲，大家靈活度不一，但在練習上，彼此互相扶持包容，除了做運動，還有繪畫、勞作等豐富課程，邀請雙溪鄉親平日無事，可以一同加入。