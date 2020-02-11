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野溪沖刷淘空 汐止白雲路山溝搶修

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止白雲路因為康誥坑溪沖刷，造成沿路的山溝被沖毀，市府農業局也進行災害復建工程。 圖／觀天下有線電視提供

汐止白雲路山上，因為康誥坑溪支流不斷沖刷，造成沿路的山溝被沖毀，嚴重淘空，所以，在去年會勘後，市府農業局也進行災害復建工程，目前已經動工，今(11)日市議員周雅玲服務處就前往了解施工狀況還有進度。

白雲里長陳俊地說，白雲路281巷旁，因為溪流沖刷，一旁的水溝已經早就沖刷損壞，淘空範圍不斷擴大，尤其這幾年雨越下越大，情況變的更嚴重，邊坡也因為沖刷淘空，造成私人地也受到影響，很感謝議員周雅玲服務處幫忙，在去年會勘後，市府農業局也編列經費改善，這幾天大型機具都已進駐，先將重建的排水溝範圍清出來。

市議員周雅玲服務處主任林三吉表示，白雲路281巷旁的康誥坑溪支流，長期以來不斷沖刷，大雨一下水就會往底下沖，山溝早就被沖毀，改善工程開工，特地來了解施工狀況還有進度，今年市府農業局編了二百七十多萬的經費，進行災害復建工程，要在這一段沖毀的山溝，施作排水明溝改善，讓這一帶的山水可以順利的流進康誥坑溪，預計四月完工。

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