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馬國三忠宮參拜雙溪三忠廟 要建三公石雕
雙溪三忠廟立著陸秀夫、文天祥、張世傑的三公石雕，在每年正月18日為文天祥誕辰，去年與廟方結為兄弟廟的馬來西亞馬六甲三忠宮也特地前來祝賀，並邀請雙溪三忠廟參與馬國三忠宮在四月將建造三公石雕的儀式，以傳承偉人的忠勇精神。
三忠宮主委連隆盛表示，三忠廟是雙溪區的信仰中心，已有大約165年的歷史，固定在每年正月18日舉行盛大的文天祥祝壽儀式，許多雙溪鄉親皆回鄉參拜，附近馬路停滿車子也多了許多攤販，還有歌仔戲野戲台整天演出，相當熱鬧。
從老到小，鄉親們虔誠為文天祥公祝壽祈福，而牡丹慶雲宮、三港慈安宮、泰平壽山宮、甚至是下雙溪德心宮等廟方皆前來祝賀，最遙遠的莫過於遠在馬來西亞的馬六甲三忠宮，在去年剛與雙溪三忠廟結為兄弟廟，多年來持續交流，維持兩國信眾友好的關係。
馬來西亞馬六甲三忠宮海外事務聯絡員陳為寶表示，雙溪三忠廟自106年將陸秀夫、文天祥、張世傑三公石雕安座後，讓來訪的遊客與雙溪後代子孫，更能認識到雙溪長輩們對華人先烈的崇仰，馬六甲三忠宮也將在今年四月仿效舉辦三公石雕安座儀式，這次特地前來邀請雙溪兄弟廟方參與，希望能有個開心的兩國交流機會。
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