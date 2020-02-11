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馬國三忠宮參拜雙溪三忠廟 要建三公石雕

觀天下 / 記者蕭皓文／雙溪報導
馬來西亞馬六甲三忠宮邀請雙溪三忠廟參與馬國三忠宮在四月將建造三公石雕的儀式，以傳承偉人的忠勇精神。 圖／觀天下有線電視提供

雙溪三忠廟立著陸秀夫、文天祥、張世傑的三公石雕，在每年正月18日為文天祥誕辰，去年與廟方結為兄弟廟的馬來西亞馬六甲三忠宮也特地前來祝賀，並邀請雙溪三忠廟參與馬國三忠宮在四月將建造三公石雕的儀式，以傳承偉人的忠勇精神。

三忠宮主委連隆盛表示，三忠廟是雙溪區的信仰中心，已有大約165年的歷史，固定在每年正月18日舉行盛大的文天祥祝壽儀式，許多雙溪鄉親皆回鄉參拜，附近馬路停滿車子也多了許多攤販，還有歌仔戲野戲台整天演出，相當熱鬧。

從老到小，鄉親們虔誠為文天祥公祝壽祈福，而牡丹慶雲宮、三港慈安宮、泰平壽山宮、甚至是下雙溪德心宮等廟方皆前來祝賀，最遙遠的莫過於遠在馬來西亞的馬六甲三忠宮，在去年剛與雙溪三忠廟結為兄弟廟，多年來持續交流，維持兩國信眾友好的關係。

馬來西亞馬六甲三忠宮海外事務聯絡員陳為寶表示，雙溪三忠廟自106年將陸秀夫、文天祥、張世傑三公石雕安座後，讓來訪的遊客與雙溪後代子孫，更能認識到雙溪長輩們對華人先烈的崇仰，馬六甲三忠宮也將在今年四月仿效舉辦三公石雕安座儀式，這次特地前來邀請雙溪兄弟廟方參與，希望能有個開心的兩國交流機會。

馬來西亞 雙溪區 歌仔戲
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