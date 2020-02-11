新北市下鄉行動治理 金山力拼觀光

新北市長侯友宜行動治理下鄉座談昨(10)日來到金山區，除了檢視上次座談會中里長們提出的25項列管案件進度，這次在地里長們提出新的11項建議案，以基礎建設、交通建設與觀光設施為主，希望在市府力推的青春山海線外，再創專屬於金山的輕旅行環境，帶動地方經濟與人口發展。

由市長帶頭、各局處首長也全都動起來，在行動治理座談會來到金山時，里長也把握與市長座談會時間，檢視去年提出列管案件進度，並且提出新增的列管事項，除了基礎建設、地方里長更是有志一同要力拼觀光、交通建設。

新北市長侯友宜表示，每一次下鄉座談會都要求過半數的局處首長要來，首長沒有到，副首長、主秘也要來列席，並不會因為金山比較偏遠就不重視，也希望在先前金山區的幾個大建設案逐步執行、收尾時，能夠再多爭取計畫，帶動金山各個面向都更進步。

金山區長陳國欽指出，這次行動治理座談會上將先前提出的25項列管案件逐一檢視進度與成果，此外本次也新增了11項，里長們期盼青春山海線的政策之下，未來交通方面六二快速道路能夠延伸至金山，而觀光部分則是海線的跨海橋與山線的環山步道能夠整修，打造居民好的休憩空間，遊客蒞臨也有高品質的旅遊環境。

透過每一次的下鄉行動治理，里長們與市長及各局處首長直接面對面，將地方意見與需求提出討論，讓縱向、橫向的跨部會直接提出有效率的改善與執行方針，少了溝通的隔閡，要讓金山的基礎、交通與觀光發展更迅速。