新北啟用心理關懷機制 供隔離檢疫者諮詢

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，新北市政府從昨天起啟動心理關懷機制，視居家檢疫、居家隔離民眾的需求，由專業心理師提供電話諮詢服務。新北市衛生局表示，由於機制才剛啟動，目前尚未接獲有民眾需求，未來也會繼續協助排解困擾。

新北市長侯友宜指示，市府團隊收集民眾建議事項，適時與中央溝通外，對於自主健康管理或隔離檢疫的民眾，除每天關心健康狀況，更要注意關心理層面，要求衛生局適時提供心理諮詢服務。

衛生局長陳潤秋表示，累計至本月9日止，新北市通報個案達334例；居家隔離185例；健康檢測446例；居家檢疫1196例，目前最主要還是以醫療資源整備為優先，且從昨天起也啟動心理關懷機制，視居家檢疫、居家隔離民眾的需求，由專業心理師主動提供電話諮詢服務。

陳潤秋指出，因為民眾跟外在世界阻絕，可能有孤獨感，焦慮、憂鬱、沒胃口、睡不好，且可能擔心是否患病等身心困擾，都可能在心理、情緒上出現一些急性壓力反應。

衛生局心理衛生科長杜仲傑表示，衛福部有提供24小時服務安心專線1925，新北市也會在防疫人員致電關心自主健康管理及隔離民眾時，將會察覺民眾是否有急躁等反應，將會結合新北市臨床心理師公會及諮商心理師公會，由專業人員幫助排解困擾及提供心理支持。