23年傳統不受疫情影響 志工隊仍為教養院送賀禮

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，影響許多單位的運作，新北八里愛心教養院志工連續23年的新春團拜，都會為院生準備賀禮，今年卻因為疫情影響，院長謝鑫敏與志工討論後，決定取消團拜，但賀禮照常舉行，不讓院生的期待落空。

八里愛心教養院志工隊副隊長何秋菊說，志工為院生舉辦新春團拜獻賀禮已有23年歷史，無奈今年遇到新冠肺炎，礙於疫情只能取消團拜，但為了院生的期待，所有的志工做好消毒、戴口罩等防疫措施，為院生送上賀禮。

賀禮包括有藍芽無線麥克風，有無線滑鼠、老歌CD、收音機等項目，喜歡動力火車的院生小曜及小翔，收到藍芽無線麥克風，立刻與手機連結配對，現場合唱「彩虹」，並藉由歌詞「讓我深愛的你感到光榮」，表達對志工感謝。

69歲何秋菊說，13年前因為孫女罹患癲癇症，為了復健與八里愛心教養院熟識，也默默許下心願要回饋社會，當時看到許多院生需要包著紙尿褲，常載滿整車紙尿褲上山，免費提供給院生使用。

何秋菊指出，因為有照顧孫女的經驗，於是加入志工隊每周都上山到八里愛心教養院，協助餵食院生、陪伴散步，這一做就服務13年。