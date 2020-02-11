新北五股泰山區15日停水18小時 估8500戶受影響

望春風歌詞作者李臨秋在台北巿西寧北路巷內的故居，被文化局指定為歷史建築，傳出法拍，文化界人士相當震驚，李臨秋的兒子李修鑑說，因為家中後代和銀行有債務問題，在金錢問題持續未解情況下，決定請法院拍賣，希望政府可以幫忙買，願意將所有收藏品無條件捐出，幫忙訓練導覽志工。

2020-02-11 14:26