不敢道路練車怎麼辦？ 新莊啟用第6座機車練習場

繼去年10月啟用三重機車練習場後，今年在新莊又開放第6座機車考照練習場，提供新莊民眾練習機車的場域，不僅維護自己及他人安全，也能讓家人更放心。

新北市高灘地工程管理處表示，位於新莊的第6座機車練習場已在日前開放，標誌標線皆參考板橋監理站考場平面配置所畫設。

該練習場啟用後，除可分流新北各機車練習場的使用者，並增加練習者練習的頻率外，也能提供民眾更便利、安全且符合實際路考標準的機車練習空間。

高管處表示，想要前往該練習場者，可由新莊區環漢路3段第17號越堤道進入後右轉直行，或經第19號越堤道進入河濱公園後，繞過圓環往65橋方向直行即可到達。

高管處科長林柏宏表示，除了白天可在前往練習外，晚上練習場也有照明設備，直至夜間10時才會熄燈，讓民眾在傍晚也有一處安全的練習場域。