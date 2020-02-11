影／與中央不同調？侯友宜戴口罩視察環狀線
政府近期頻呼籲健康民眾搭公共運輸不用戴口罩，不過新北市長侯友宜今(11日)上午視察環狀線接駁交通情況，他在車廂內仍全程戴口罩，此舉與中央不同調，侯友宜則強調在公共人潮眾多場所、密閉空間把口罩戴起來，這只是建議並非強迫；他更再次重申防疫應該上下一條心，不需要口水跟對立。
昨日下午萬大線施工路段，位於中永和交界處挖破地下瓦斯管線，一度封路處理，引發居民恐慌。對此侯友宜今日表示他很謝謝台北捷運局的辛勞，他們在新北市的要求下，一小時就修補完成恢復通車，至於挖破管線這件事，將會跟台北捷運局一起檢討、面對。
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