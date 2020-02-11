平溪山區堡壘大賭場 市府認定違建強拆成廢墟

吳姓男子在新北市平溪山區開設大型職業賭場，雖將賭場建設如同堡壘般，仍遭瑞芳警分局破獲，聚賭場所鐵皮屋經認定後屬違章建築，市府今天動用機具強制拆除。

瑞芳警分局1月間在新北市平溪區一處偏僻山區破獲大型職業賭場，負責人吳男為躲避警方查緝，不僅將賭場建設有如堡壘，進入前還得先通過層層驗證。

此外，賭客進入必須搭乘賭場提供的賓士車接送入內，警方採用木馬屠城計，佯裝賭客，一舉破獲，查扣賭資新台幣50餘萬元，帶回賭客及工作人員共30人，訊後送辦或裁罰。

警方調查發現，提供聚賭的鐵皮屋是違章建築，經新北市政府公安稽查小組、工務局及拆除大隊到場認定後，違建事實明確，拆除大隊今天動用機具強制拆除。

瑞芳警分局指出，案件從查獲到違法場所拆除不到一個月時間，展現市府團隊掃除不法的決心，呼籲民眾若發現可疑場所可立即報案，讓犯罪無所遁形。