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河濱通行請注意 台北市疏散門試關今年時間表這裡看
駕駛注意！為維護台北市的防汛安全，今年2月至11月期間，台北市境內各防洪陸閘門及堤防疏散門，將定期操作關閉及開啟，保持疏散門啟閉功能正常，台北市水利處提醒，民眾注意測試時間盡量改道通行，以免行程受到影響。
台北市水利處表示，有些疏散門較不影響交通，將於日間進行試關，基於安全考量，屆時請民眾盡量避開，若遇疏散門正在進行試關，請依現場執勤員警及工作人員指揮管制，減速慢行並於原地等待，試關時間約10至15分鐘，待試關測試正常後，會立即開放通行，北市府同時已請警察廣播電台於試關時間提前廣播，預先告知改道行駛。
另外，至於位在交通要道的淡水河3號及5號疏散門、百齡橋陸閘、士林橋陸閘及南深橋陸閘等，將安排於深夜時間辦理試關，試關將影響通行時間約20至30分鐘。
台北市水利處指出，關於全市今年防汛期的河川堤防疏散門試關時間表，民眾可於網站（https://reurl.cc/xDyYk5）查詢。
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