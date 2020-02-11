河濱通行請注意 台北市疏散門試關今年時間表這裡看

因「鑽石公主號」郵輪曾在1月31日停靠基隆港，許多遊客下船到基隆及雙北各大景點觀光，新北市漁業處接獲消息，即刻進行龜吼漁夫市集及富基漁市消毒作業，同時每天進行自主消毒，並備有酒精供遊客消毒。台北市部分，各市場原定在3月的定期全面消毒期程，北市府已經緊急安排要在本月24日以前完成。

2020-02-11 00:20