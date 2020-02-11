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新北居家隔離或居家檢疫量多 侯友宜：適度調整人力

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市長侯友宜今早召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」第11次應變會議，接著訪視捷運環狀線接駁交通。記者魏翊庭／攝影

新北市長侯友宜今早召開「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情」第11次應變會議，接著訪視捷運環狀線接駁交通，他受訪時指出，對新北市不管是居家隔離或居家檢疫量都非常大，因應調整人力，此外，對開學整備都要做到位，「做到位、做在前面是防疫最大原則」。

侯友宜表示，新北市不管是居家隔離或居家檢疫量都非常大，為了因應居家檢疫和隔離可能不斷擴大，另口罩實名制也需大量警察、衛生單位及區公所的工作量，需適度調整人力。他再三叮嚀第一線看不到的地方，要做到比中央更落實。

另，開學前的演練、物資準備及課程安排，開學後的線上教學都要做到位。營養午餐蔬菜價格拍賣也要提早啟動，差額該補助要補助，還包括對日前來台的中港澳學生，來到新北市收容安置及輔導上課。先做好之後，手續再補正就好，一切做到位、做在前面，這才是防疫最大原則。

媒體提問菲律賓禁止中港澳台入境，藍委不滿提停止免簽；侯友宜說，台灣防疫要跟全世界接軌，完全尊重中央採取的措施和步伐，對防疫還是一句話「不分你我」。

侯友宜 捷運環狀線
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