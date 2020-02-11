侯友宜訪視環狀線周邊交通 先導、快速公車視情況調整

新北市長侯友宜今早從環狀線板橋站搭車到景安站，訪視周邊轉乘接駁交通，包括公車及YouBike等，如982環狀線先導公車，及民眾關心的918、933及930等快速公車是否要調整。侯友宜表示，特別在3月1日正式收費營運前，來對民眾心聲做適度修正，防疫期間市政工作永不停歇，讓大家來搭乘環狀線很開心。

此外，環狀線目前運量是每日5到6萬人次，不過之前預期目標是11萬人次，侯友宜說，這段時間剛好碰上新冠肺炎，（捷運整體搭乘人次）比平常下降將近2成，再加上還沒開學，開學後運量會提升。

他也說，這段環狀線（環狀線第一階段）未來預期接到南環北環，整個運量會提升到10萬人次。環狀現3月1日通車前，來對民眾心聲做適度修正，如先導公車是否要由環狀線替代？南環和北環的（連接）評估上，會做好當時所預判的人次評估，把大眾搭乘的運量提高，發揮環狀線價值，環境也會改變得更好。

新北市交通局表示，982環狀線先導公車因完成階段性任務，恢復尖峰收費，並要利用大數據，分析檢討重疊度及功能，再調整路線。

侯友宜說，公車路線因為捷運以後是不是要取消有疑慮，適應上會給民眾一些時間適應，畢竟那是捷運先導公車，不過也要等3月1日正式收費後，再評估做適度調整。

另，快速公車路線包括918、933及930等原先規畫縮短與捷運重疊的路線，並鼓勵民眾搭乘捷運。但民眾反映仍希望維持點對點直達服務。將用大數據分析檢討重疊度及功能後再調整路線。目前學生還在放寒假，也等3月1日正式收費加上開學後，再試算。