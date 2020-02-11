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影／不讓鐵皮屋職業賭場死灰復燃 人送辦、屋子拆了
新北市瑞芳警分局農曆春節前在平溪山區查獲職業賭場，並提報供人聚賭的鐵皮屋是違章建築。市府認定違建事實明確，拆除大隊今天動用大型機具強制拆除，避免後續作為犯罪用途及維護公共安全。
瑞芳警方查知平溪山區有職業賭場，涉案的吳姓負責人為防員警查緝，在山上自行開闢道路，並將鐵皮屋賭場建成如同「堡壘」，賭客想進入得經過層層驗證。
警方多方布線，今年1月19日凌晨佯裝賭客，成功突破阻攔進入鐵皮屋予以破獲，現場除查監視器、無線電等犯罪工具，查扣賭資51萬元，偵詢後將全案送辦。
警方說，賭場危害社會治安，可能造成民眾傾家蕩產，衍生社會問題，未來除持續取締各地流竄性職業賭場，同時為防被查獲的賭場死灰復燃，馬上向市府舉報違建。
新北市政府公安稽查小組、工務局及拆除大隊到場認定，鐵皮屋違建事實明確，拆除大隊今天到場，動用大型機具強制拆除水泥結構及鐵皮，展現市府團隊維護公共安全及治安的決心。
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