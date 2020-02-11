五股國小帶學生到動物之家當志工 生命教育從小做起

新北市五股國小老師陳宜君多年致力於生命教育，教導學生尊重生命及愛護動物，不僅帶領學生認識小動物，也透過指導學生編排戲劇、演練宣傳口號，身體力行帶學生到五股動物之家當志工，此外，她還指導學生製作熱塑片吊飾，並募得許多狗狗飼料及點心，到動物之家犒賞這些毛寶貝，讓學生了解完整的生命教育的艱辛與過程。

五股國小老師們與五股動物之家合作，每年設計一套課程由老師陳宜君帶領，實際參與一連串生命教育課題，從戲劇安排到製作吊飾，分送校內外、民眾、動物之家及其他學校。

動保處表示，除了宣導目前台灣面臨的動保問題外，以及流浪動物遇到的困境，該如何幫助牠們，且由班級導師帶隊前往五股動物之家，與毛寶貝近距離互動，由動物之家動保員及志工帶著一起動手做，觀察毛寶貝的生活作息，飲食習慣，了解照護小動物需要愛心與耐心。未來小朋友如果有機會飼養毛寶貝，就可以知道如何正確照顧動物，愛護動物，從小做起，讓生命教育向下扎根。

「有些事情不一定等到長大才要去做，反而從小有個好的觀念，讓善念繼續流傳，世界更美好」，陳宜君說，透過課程計畫，許多學校也開始將生命教育課程活潑化，讓學生實際參與體驗生命教育，學習尊重生命愛護動物，越來越多同學選擇到動物之家服務照顧動物，更從動保員及志工身上學習如何善待動物，每隻流浪動物背後都有一段故事，從中學會愛護生命，無疑是一堂最真實的生命教育課程。

參與課程的學生冠廷說，原來我們有能力參與社會議題，透過這一次的活動，讓自己以後有勇氣去完成沒有信心的事，也讓他知道這世界是美好的。