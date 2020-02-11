聽新聞
test
0:00 / 0:00
月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人
台北自來水事業處今年度擴大徵才，預計今年4月到5月間辦理新進職員（工）甄試，類科包括土木工程、電力工程、企業管理等職員共23名，以及土木類及機電類技術士共35名；招募正取總名額共58名、備取78名；北水處表示，近3年平均錄取率，職員為9.8%，技術士為20.8%。
北水處表示，依照去年支薪標準，新進四級工程師月薪約5萬1395元，6個月試用期間月薪約4萬1740元；一級工程（業務）員月薪約4萬2480元，6個月試用期間約3萬4605元；新進技術士月薪約2萬9660元，3個月試用期，期滿成績合格正式僱用；待遇福利除月薪外，每年還有績效獎金、考核獎金與其他公營事業保有的相關福利。
為方便考生準備，北水處甄試最新消息、各類科歷屆試題，可於北水處官網（http://www.water.gov.taipei/）資訊公開項下的「新進人員甄試專區」查詢，相關問題可於上班時間電洽北水處人事室（02）8733-5873，或24小時客服專線（02）8733-5678。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言