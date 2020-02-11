月薪上看51K 台北自來水事業處招募新人

台北自來水事業處今年度擴大徵才，預計今年4月到5月間辦理新進職員（工）甄試，類科包括土木工程、電力工程、企業管理等職員共23名，以及土木類及機電類技術士共35名；招募正取總名額共58名、備取78名；北水處表示，近3年平均錄取率，職員為9.8%，技術士為20.8%。

北水處表示，依照去年支薪標準，新進四級工程師月薪約5萬1395元，6個月試用期間月薪約4萬1740元；一級工程（業務）員月薪約4萬2480元，6個月試用期間約3萬4605元；新進技術士月薪約2萬9660元，3個月試用期，期滿成績合格正式僱用；待遇福利除月薪外，每年還有績效獎金、考核獎金與其他公營事業保有的相關福利。