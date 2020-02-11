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新冠肺炎讓新北觀光人潮降4成 侯友宜：規畫協助方案

聯合報 / 記者張曼蘋／新北即時報導
新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，新北市長侯友宜今天上午主持第11次應變會議。記者張曼蘋／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情持續延燒，新北市長侯友宜今天上午在第11次應變會議表示，他日前到觀光旅遊地區訪視，發現人潮平均都下降3、4成，不只觀光，還有很多產業受衝擊，將規畫協助方案讓業者度過難關，且地方政府面對防疫，只有做到萬無一失，以及跟中央並肩作戰，才能度過難關。

侯友宜在會議上表示，防疫視同作戰，應中央地方一心、不分你我，只要中央命令下來，就要貫徹到底，地方政府面對防疫，只有做到萬無一失，以及跟中央並肩作戰，才能度過難關，這段期間新北各局處全力以赴，春節前在防疫、通報、執行部分，加上事前演練做的非常確實，「很多作為在中央尚未做之前，我們就先做了。」

侯友宜舉例，教育局啟動學習平台，協助中港澳學生返台就學，「先安置、再補後續文件」；高中生自行製作額溫槍等；農業局等局處啟動緊急應變機制，協助營養午餐蔬菜滯銷一事，降低農友損失。

侯友宜說，這場作戰，只要大家全力以赴，一定能有效控制住，但不要忘記市政，市政腳步永不停歇，他一方面做防疫，但該辦的戶外大型活動只要做到安全無虞，就不會停止。

侯友宜更提到，日前到觀光景點去視察，發現人潮平均都下降3、4成，相信不只觀光，還有很多產業受衝擊，將會要求市府提供協助方案。

新北市觀旅局表示，為因應新冠肺炎，已加強遊客旅遊服務中心環境清潔，座椅、樓梯扶手、電梯按鈕、走道等公共空間，至少每8小時消毒一次，並且視來客增加次數。環保局、經發局也加強觀光景點等公共空間、商家環境消毒。

衛生局長陳潤秋表示，累計至本月9日止，新北市通報個案達334例；居家隔離185例；健康檢測446例；居家檢疫1196例，目前最主要還是以醫療資源整備為優先，且從昨天起也啟動心理關懷機制，視居家檢疫、居家隔離民眾的需求，由專業心理師主動提供電話諮詢服務。

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