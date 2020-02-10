防疫洩漏資料警遭移送 衛生局：尚未收到警方資料

武漢新冠肺炎疫情延燒，國內出現不少必須隔離的個案，北市警局內湖分局康樂派出所廖姓巡佐兼副所長卻涉嫌洩漏確診病例個資，造成資料外流到臉書及Line群組，除遭調查究責，警察局也另依違反傳染病防治法第10條，函請北市衛生局裁罰；衛生局主秘邱秀儀表示，今天尚未收到警方移送資料，收到將依法辦理。

根據傳染病防治法第64條規定，醫事人員及其他因業務知悉傳染病或疑似傳染病病人有關資料的人，若違反第10條洩漏資料，可處9萬到45萬元罰鍰。

邱秀儀表示，一般防疫期間洩密案開罰行政流程，會需要涉嫌違規者個人基本資料與違規事證，並包含涉嫌違規者自我陳述，否則衛生局仍會約談當事人，確認事證無誤後，才依照裁量標準開立行政處分裁處書，通常初犯是最低罰9萬元，但仍會視個案犯意、態度評估是否加重。

不過，邱秀儀也說，目前衛生局尚未收到警方移送廖警洩密的資料，可能警方也還在跑行程流程，收到後將依規定辦理，確認是否開罰及開罰多少。