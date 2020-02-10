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環南市場中繼12日試營運 早上發入厝湯圓
台北市環南市場中繼攤位預計後天（12日）凌晨2時開始全館試營運，北市市場處今天表示，為慶祝市場全新完工，後天早上8時30分將準備1000分代表圓滿招財的入厝湯圓，邀請民眾一起來感受不一樣的環南市場。
位於舊環南市場旁的新環南市場大樓第一期如今做為攤商中繼場地，後天將舉行入厝儀式展開試營運，共1055攤商進駐，第二期大樓則預計111年8月完工。
市場處表示，環南市場改建後，硬體改善將停車空間納入考量，包括4樓到6樓規畫為停車場，可供740格停車格位給採買民眾使用，另為食材衛生安全市場攤位重新規畫分區分類，1樓主要販售蔬菜、貝類及涼拌小菜，2樓主要販售肉品、漁產、雞鴨、豆干加工製品、五金雜貨及飲食類，同時加強環境整潔要求，盼讓採買民眾有乾淨舒適的購物空間。
想前往環南市場第一期，除自行開車到萬華區環河南路二段245號之外，也可搭捷運到龍山寺站後，轉乘651號公車於站牌「環南市場」下車，或轉乘265號公車，於站牌「西園路二段」下車；也可直接搭1、568、907號公車，於站牌「大理高中」下車，或搭38號公車，在站牌「家禽市場」下車。
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