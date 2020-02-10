和平青鳥書店16日熄燈 創辦人蔡瑞珊：人文精神不會消失

「和平青鳥書店」將於2月16日熄燈，許多讀者、民眾感到惋惜，網路上哀號遍野，青鳥創辦人蔡瑞珊持樂觀，指若預想「和平青鳥」一定會再出現，或許不會引起迴響、感到惋惜，讓大家珍惜閱讀，而蔡瑞珊腳步仍未停歇，跟好友共營的劇場書店，今年1月已於四四南村揭幕，面對「和平青鳥書店」告段落，蔡瑞珊笑說「人文精神不會消失」。

「和平青鳥書店」一出現就充滿話題，打破建案樣品屋的刻板印象，青鳥書店與達永建設合作，將樣品屋結合書店、咖啡餐飲，成為全台首例的話題焦點，更獲得2020年德國iF設計大獎，但也因書店原本是樣品屋，遲早會消失，如今「和平青鳥書店」將於2月16日熄燈，網路上哀號遍野，讓不少讀者、民眾感到惋惜，紛紛詢問真的結束了嗎？

青鳥創辦人蔡瑞珊表示，她確實感到可惜，原本「和平青鳥書店」預計去年11月熄燈，但人越來越多，才又延長營運，起初銷售建案時，商業氣息比較濃一些，後期以賣書、活動為主，大家也很珍惜這空間及環境，曾有假日一天連辦三場活動，最高紀錄多達200人聆聽同一場講座。

回首過去近一年的經營歷程，蔡瑞珊說，「和平青鳥書店」的講座場域、咖啡閱讀空間同步，帶著小孩的大人不用進入演講廳，也能聽到作者談書、演講，這樣獨一無二空間場域，也打破閱讀同溫層。

蔡瑞珊表示，一直有人跟她說，希望「和平青鳥書店」不要關，其實她曾尋覓其餘地點，但月租金讓人咋舌，後來跟朋友合夥，在四四南村經營劇場書店，並於1月18日開幕。

「和平青鳥書店是消失，但也是再開始」蔡瑞珊笑說，和平青鳥書店太浪漫，才有現在的獨一無二，若預想一定會再出現，或許大家現在就不會感到惋惜、珍惜閱讀，她也是希望拋磚引玉，讓美好閱讀繼續，並向喜歡「和平青鳥書店」讀者喊話，來一趟四四南村走訪，「人文精神不會消失」。