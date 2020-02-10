北市環南一期市場 全館12日試營運

啟用約42年的台北市環南市場，歷經18年籌措推動才定案改建，台北市市場處今天表示，環南市場第一期改建工程歷時約3年完工，舊有1055攤商完成進駐，預計12日全館試營運。

環南市場自民國67年啟用迄今，2層樓主體建物、設備已老舊，內部潮濕且環境不佳，曾發生老鼠過多等情形，因建物使用量過大，台北市政府從民國88年規劃改建，中間歷經多任市長，最後在104年間定案，採分區分階段的兩期改建計畫執行，總經費新台幣86億元。

市場處今天發布新聞稿表示，環南市場改建案歷經18年籌措推動，終於在105年11月6日開工，第一期改建工程歷時約3年，終於在近日完工，環南一期市場由舊環南市場1055攤商進駐，第二期改建工程則預計在111年8月完工。

位於台北市萬華區環河南路二段的環南一期市場預計12日凌晨2時起，全館開始試營運，市場處說，為慶祝市場全新完工，12日上午8時30分將準備入厝湯圓1000份，邀請民眾共同感受新氛圍，同時象徵圓滿招財之意。

市場處指出，環南一期市場導入新式營運模式及採買需求，硬體改善將停車空間納入考量，包括4樓至6樓規劃為停車場，可供740個停車格給採買民眾使用。

此外，也為食材衛生安全市場攤位重新規劃分區分類，1樓主要販售蔬菜、貝類及涼拌小菜，2樓主要販售肉品、漁產、雞鴨、豆干加工製品、五金雜貨及飲食類；同時建立攤商完善營業秩序、環境整潔及垃圾不落地等觀念，提供採買民眾乾淨舒適的購物空間。