侯友宜：新北風景區勤消毒清潔 防疫到位
新北市長侯友宜今天表示，風景區已加強防疫，不僅消毒清潔的次數要更多，更細膩、到位，也要求所有商家要做好清理，因此，遊客不用慌張。
侯友宜今天下午到北海岸和金山等地舉辦座談會，他接受媒體聯訪時對遊輪等境外遊客及國內民眾來新北玩，風景區是否有加強防疫等問題表示，在武漢肺炎還沒爆發的春節前，市府就不斷的要求風景區所有的商家一定要做好消毒、清潔，以及公共廁所、公共環境要做好打掃及環境衛生。
他表示，在風景區，因為來的是不特定人士，很多的地方都會觸摸到，因此，在防疫上就要比別的地方消毒清潔的次數更多，更細膩、到位。
他說，有一些參觀人潮多的地方，要量體溫及用酒精消毒，不但在公眾可以觸摸到的電梯、走道樓梯把手、包括在參觀動線經常會碰到的物品，都要不斷地做好消毒清潔，請遊客不用慌張。
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