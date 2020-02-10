雙溪秘境東和戲院遺址 呈現過往煤鄉風華

今(10)日是奧斯卡頒獎典禮，位在淡蘭古道中繼站的雙溪市區，也有個曾經上演各樣電影，楊麗花、許秀年都曾演出過的東和戲院，曾經是過往礦工們與在地人、旅客愜意放鬆的娛樂中心，如今因為颱風及淹水，目前僅留下牆垣外觀、大門與售票亭，但是高達三層樓的格局可引人追想過望之風華。

共和里長魏雙傳表示，東和戲院位在共和里雙溪河邊，曾是在地娛樂中心，從歌仔戲演出到各個時期電影，在地民眾只要一提起，便能追憶過往風華，曾經許秀年、楊麗花年輕時都在這裡演出過，還有成龍、李小龍的武打電影、瓊瑤電影的浪漫情懷，存在不同世代居民的腦海中。

東和戲院的建築高達三層樓，三樓為放映室，二樓是工作人員休息室，階梯與梯形的看台因為颱風而吹垮，座位區與舞台、地下室後台也因為淹水而不見蹤影。

現任地主李蕓芳表示，最為感嘆的是因為天災，沒將膠卷與播放機保存下來，五年前觀旅局協助將廢墟整理，有了現在的樣貌，到今年第五年合約到期，她希望盡可能地恢復戲院往日樣貌。

注腳雙溪文化轉譯者簡淑慧表示，同樣位在牡丹溪、平林溪匯聚點的雙溪渡船頭，一旁舊時的鴉片館遺跡也將回歸私人管理，希望未來能做好規劃與整治，讓這些能夠驗證雙溪過往風華的歷史建築，得到重生。