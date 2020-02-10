魚路古道、獅頭山環山步道 金山里長要侯友宜力推觀光

新北市長侯友宜「行動治理」腳步今天邁向金山區，與當地里長面對面座談，討論重點聚焦偏鄉觀光發展及民生建設。里長聯誼會長李進發代表里長們發言，希望活化魚路古道，推展漁村風光；磺港里長許明熙建議在獅頭山公園設置環山步道，觀光更有賣點。

侯友宜上任後推動行動治理座談會，前往各行政區與里長們座談，聽取有關地方建設的建議，「接地氣」獲肯定。市府今天下午排定兩場行動治理座談會，侯先赴金山區公所，再轉往石門區公所與基層座談。

金山區里長們重視觀光發展，觀光旅遊局表示，獅頭山公園早期另有條通往磺港漁港方向的步道，但在2017年坍方，邊坡至今仍不穩定，要評估不會危及遊客安全才能再開放。

魚路古道以金山磺港漁港為起點，一路經金包里、陽金公路到陽明山國家公園，部分路線已開發，或加裝公墓隱蔽設施，後續會再邀集相關局處及北觀處會勘，盡力達成地方期待。

民生建設也是地方人士關心話題，金山區長陳國欽說，第一公有市場將改建，已爭取預算在杜鵑公園附近空地設立中繼市場，等改建後再遷回舊址營業。金山分局後方立體停車場下月動工，萬瑞快速道路延伸到萬里已通過期末報告，至於磺溪出海口情人橋還在爭取預算，建成後可串連獅頭山和衝浪基地。

侯友宜肯定各局處積極面對地方事務，指示案件若涉中央權責要馬上溝通，並由研考會列管追蹤。金山區清泉里汛期多受淹水之苦，市長指示水利局加強護岸整治。