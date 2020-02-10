關懷口罩送到家 汐止112位獨居長輩好感謝

購買口罩實名制上路，不過，口罩依舊不好買，尤其對行動不便的老人家來說，久站排隊很不方便，所以，中央也針對獨居長輩發放關懷口罩，汐止區公所也針對轄區內112位獨居長輩，請里長及志工協助，將一個星期兩片口罩送到家，讓長輩好感謝。

汐止區長陳健民表示，配合中央在關懷獨老這部分，因為在購買口罩相對比較有困難的情況下，市府從上星期五開始就請我們公所跟里長這邊要協助，做口罩的發放，一個禮拜兩片，汐止公所從星期五開始，有跟里長及獨老做聯繫。

厚德里長陳有諒說，這幾天都會到附近的三間藥局看，買口罩依舊大排長龍，不排隊真的買不到，那新北市政府有在關懷重症及獨居老人，他們要買口罩真的很難買到，所以，里長這邊也協助公所代送，兩個星期送一次，一位長輩四片。

汐止區長陳健民表示，汐止這邊配合口罩購買實名化，從上星期開始我們就有同仁到各藥局協助，並且我們也跟配合藥局並且建議，民眾如果要去購買口罩，可以先看一下藥局所張貼的公告，配合藥局開業時間，或是有發號碼牌的時間，這些資訊都有公布在門口的因應措施。