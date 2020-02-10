實名制一罩難求 萬里里長發自家庫存

口罩實名制上路，萬里區萬里里長王傑倫接獲里民通報，早起跑到藥局還是買不到口罩，為此里長王傑倫拿出自己用的庫存口罩，一包兩個，共計120包，發放給有需要的里民，藉以安撫里民一罩難求的慌張，也希望正確的防疫下，可以快速度過這場難關。

萬里里長王傑倫說，本來家人與自己外出就有戴口罩的習慣，所以家中常備口罩，沒想到疫情爆發變成一罩難求，在里民的陳情下，最立即的方法就是先盤點家中口罩的庫存量，湊一湊也只有兩百多個，決定先拿出來與急需要的里民分享，選在元宵節晚上發放，不到半個小時的時間，120份的口罩全數領完。

萬里里里志工們也來協助里長包口罩、發號碼牌與口罩發放作業，還有志工說，口罩真的太難買來，已經早起都還是買不到，為了共體時艱，里長都拿出自家僅存的口罩來服務民眾，大讚里長真的好甘心，藉此也希望大家都可以珍惜這一罩難求的口罩，將資源留給第一線以及真正需要的民眾。