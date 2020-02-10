深坑再增YouBike站 轉乘、觀光都方便

深坑區又多了一處YouBike站點，就位於土庫里松柏街上，一共設置了36個車位，這是深坑區第三處YouBike設點，當地居民在交通接駁上方便了許多，像是要乘坐236或251線公車民眾，就可利用YouBike轉乘，相當方便。

區長劉新民也指出，現在深坑區境內的YouBike一共有三個站點，藉由這樣的串連，也能夠帶動地方休閒觀光，未來如果能延伸到石碇，對於在地綠色觀光的休閒遊憩，將成為一大助力。

土庫里里長高太郎表示，從爭取設站到現在啟用，歷經了2年多的時間，里民們得知有YouBike設點，都相當開心，尤其像是要到公所或老街上洽公或買東西，現在不必苦等公車，只要騎YouBike就能抵達。

有了YouBike讓深坑土庫里的對外交通接駁，更加便利，不過也提醒附近民眾，切勿將機車停放在YouBike車位上以免被開單受罰。