淡水元宵提燈遊老街 上千人體驗古早味

上週六是一年一度的元宵節，由淡水區公所與淡水街道文化促進會發起的元宵提燈遊滬尾活動，在淡水最老的街道重建街感受傳統節慶與歷史文化，當晚邀集上千人一同參與，大家提著自製的燈籠，在文史工作著的導覽解說下，一同感受重建街的歷史文化。

淡水區長巫宗仁說，很多民眾知道老街，但卻少走進老街裡的巷弄，感受巷弄間的藝術人文風情，趁著元宵節的提燈遊滬尾活動，正好讓大朋友、小朋友對於自己的家鄉有更深入的探索與認識，進而感受家鄉魅力也愛上家鄉。

淡水街道文化促進會程許忠表示，常常有活動在慶祝萬聖節、聖誕節，卻忘記我們其實還有一個屬於自己的慶祝節日元宵節，因此希望透過辦理元宵提燈遊滬尾活動，讓民眾甚至是小小朋友們，認識元宵節，也在老街重建街上感受最古早味的元宵燈會，提燈漫遊清水祖師廟、福佑宮與紅樓等景點，感受夜晚老街的魅力，留下元宵節最難忘的回憶。