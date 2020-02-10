捕魚也有淡旺季 新北邀漁會、漁民討論工時標準

新北有許多海漁業特殊性，去年勞動部公告漁船船員可進行責任制，新北勞工局今與漁會與漁民研商，並討論中央、新北分別研擬出的工時版本，多數人接受每日工時14小時，每周平均不超過48小時，勞工局則說，收集完意見後，還會再進行討論，確認新北版本。

新北勞工局長陳瑞嘉表示，去年5月勞動部核定為勞動基準法第84條之1的工作者，勞雇雙方另行約定工作時間、例假、休假、女性夜間工作等事項，經報請當地主管機關核備後，就不適用勞基法相關規定。

勞資關係科長賴彥亨說，新北在1月有提出漁船船員工作時間參考指引，中央日前也提出工作時間參考指引，雙方都是參考國際勞工組織（ILO）公約標準，相同處包括一天工作時間可以到14小時，2周休2天當作例假。

賴彥亨指出，中央並未訂出每月工時上限，是12個月平均每周工時不能超過48小時，但捕魚也有淡、旺季之分，因用平均值計算，使得在旺季每月的工時可會超過48小時，因此新北希望討論出每月上限工時，目前仍在討論階段。

參與會議的漁會、漁民則表示，能接受一天工時14小時，且依過去經驗，因為淡、旺季關係每周平均工時不會超過48小時，希望能有較多的彈性。