聽新聞
test
0:00 / 0:00
捕魚也有淡旺季 新北邀漁會、漁民討論工時標準
新北有許多海漁業特殊性，去年勞動部公告漁船船員可進行責任制，新北勞工局今與漁會與漁民研商，並討論中央、新北分別研擬出的工時版本，多數人接受每日工時14小時，每周平均不超過48小時，勞工局則說，收集完意見後，還會再進行討論，確認新北版本。
新北勞工局長陳瑞嘉表示，去年5月勞動部核定為勞動基準法第84條之1的工作者，勞雇雙方另行約定工作時間、例假、休假、女性夜間工作等事項，經報請當地主管機關核備後，就不適用勞基法相關規定。
勞資關係科長賴彥亨說，新北在1月有提出漁船船員工作時間參考指引，中央日前也提出工作時間參考指引，雙方都是參考國際勞工組織（ILO）公約標準，相同處包括一天工作時間可以到14小時，2周休2天當作例假。
賴彥亨指出，中央並未訂出每月工時上限，是12個月平均每周工時不能超過48小時，但捕魚也有淡、旺季之分，因用平均值計算，使得在旺季每月的工時可會超過48小時，因此新北希望討論出每月上限工時，目前仍在討論階段。
參與會議的漁會、漁民則表示，能接受一天工時14小時，且依過去經驗，因為淡、旺季關係每周平均工時不會超過48小時，希望能有較多的彈性。
賴彥亨表示，今會議結束後依據意見會訂出新北標準的草案，並再與漁會、漁民討論，沒有問題就會訂出具有彈性的新北標準，勞資雙方就能依標準簽訂後報備勞工局，否則只能回到勞基法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言