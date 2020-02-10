中和萬大線施工挖破管線 一度封路現已恢復
新北市中和區中山路二段沿線進行捷運萬大線工程，去年3月才發生瓦斯管線遭挖破裂，今下午2時該路段瓦斯管線又被挖破，警消獲報後已前往處理，並在下午3時關閉管線並開放道路通行。
新北市消防局表示，該路段現場為萬大線施工單位進行作業時，挖破直徑20公分瓦斯管線，下午2時獲報後，已派員前往灑水降溫，瓦斯公司也到場處理，下午近3時關閉管線，並恢復道路通行。
新北市為管理地下管線，新北市工務局養工處設置2D及3D地下管線立體圖資平台。針對中和區中山路二段沿線不斷發生瓦斯、水電等生活管線遭挖破情形，工務局表示，由於還未設置萬大線地區地下管線圖資，未來資訊將持續更新，強化施工單位道路挖掘情形。
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