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中和萬大線施工挖破管線 一度封路現已恢復

聯合報 / 記者胡瑞玲張曼蘋柯毓庭／新北即時報導
中和區中山路二段沿線進行捷運萬大線工程今下午又發生瓦斯管線遭挖破情況。圖／節自「我是永和人」臉書社團

新北市中和區中山路二段沿線進行捷運萬大線工程，去年3月才發生瓦斯管線遭挖破裂，今下午2時該路段瓦斯管線又被挖破，警消獲報後已前往處理，並在下午3時關閉管線並開放道路通行。

新北市消防局表示，該路段現場為萬大線施工單位進行作業時，挖破直徑20公分瓦斯管線，下午2時獲報後，已派員前往灑水降溫，瓦斯公司也到場處理，下午近3時關閉管線，並恢復道路通行。

新北市為管理地下管線，新北市工務局養工處設置2D及3D地下管線立體圖資平台。針對中和區中山路二段沿線不斷發生瓦斯、水電等生活管線遭挖破情形，工務局表示，由於還未設置萬大線地區地下管線圖資，未來資訊將持續更新，強化施工單位道路挖掘情形。

中和區中山路二段沿線進行捷運萬大線工程今下午又發生瓦斯管線遭挖破情況。圖／節自「我是永和人」臉書社團

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