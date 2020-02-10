侯友宜鐵腕再現 拆除板橋大觀路長期鐵皮違建

新北市板橋區大觀路一處鐵皮工廠長期占用有土地，新北市政府屢次要求改善，業者仍無任何作業，為有效活化市有財產，並貫徹新北市長侯友宜鐵腕作風，市府今派員前往拆除，並將回收土地闢建為平面停車場。

新北市財政局表示，此鐵皮工廠長期占用近750坪市有土地，因在使用上有公安疑慮，事前多次限期業者自行拆除仍不見改善。

考量市有土地長期規畫，財政局及公安小組今前往現場向民眾說明，拆除大隊也依法強制拆除4間連棟鐵皮工廠，預計3天後完工。

財政局表示，這是繼去年3月，同樣在大觀路距離此地不到200公尺處，侯友宜帶隊拆除職業賭場違建之後，市府再次展現對公安的重視。