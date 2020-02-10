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生醫公司捐納米離子水 林右昌讚防疫「及時雨」

聯合報 / 記者吳淑君／基隆即時報導
今天有一家生醫公司捐贈價值250萬元的500桶納米離子水，給基隆市政府，市長林右昌說，再過兩個星期學校就要開學，這批納米離子水是守護學童的及時雨。圖／基隆市政府提供

今天有一家生醫公司捐贈價值250萬元的500桶納米離子水，給基隆市政府，市長林右昌說，再過兩個星期學校就要開學，這批納米離子水是守護學童的及時雨。圖／基隆市政府提供

武漢肺炎疫情持續延燒，今天有一家生醫公司捐贈價值250萬元的500桶納米離子水給基隆市政府，市長林右昌說，生醫公司捐贈這批防疫物資真是「及時雨」，再過2周學校就要開學，很多家長都會擔心小朋友在學校的健康及安全，這批納米離子水剛好派上用場。

林右昌表示，雖然最近全市各級學校裡外都已全面進行清潔消毒等，基本上是安全環境，但是開學後學童聚集，手部的清潔更顯重要，納米離子水可以每天為學童清潔雙手，有效地為防疫把關。

這家生醫集團董事長呂鴻圖代表捐贈給基隆市政府的納米離子水，由該集團與台北醫學大學合作的諾康生醫公司所研發。

台北醫學大學營養學院謝榮鴻副院長，也是營養醫學研究中心主任提醒，完整且根本有效的病菌感染預防方法，仍有賴家長、師長的重視及正確觀念，以及學童本身良好習慣的養成。

可由幾方面來著手，包括第一、環境清潔及個人衛生習慣的養成；第二、餐食及飲水的清潔安全製備；第三、學童均衡營養、運動及正常生活作息，維持充足體力及完整免疫力。

納米離子水運用納米離子科技製成富含氫氧離子，不僅相較於一般負離子水，更容易直擊病菌，富含氫氧離子鹼性水的特性，接觸到病菌裏蛋白質成分時，可造成它產生變質沉澱反應或水解，破壞病菌結構達到抗菌效果。

長庚大學新興病毒感染研究中心測試報告亦證實，具有抑制A、B流感病毒、71型腸病毒以及克沙奇病毒感染細胞的能力，並於檢測報告中結論「納米離子水可作為未來防疫產品開發之選擇」。

今天有一家生醫公司捐贈價值250萬元的500桶納米離子水，給基隆市政府，市長林右昌說，再過兩個星期學校就要開學，這批納米離子水是守護學童的及時雨。圖／基隆市政府提供

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