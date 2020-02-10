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漁港防疫！ 龜吼、富基漁市自主消毒
因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，新北市著名觀光魚市龜吼漁夫市集及富基漁市也每日進行自主消毒，並備有酒精供遊客消毒，讓遊客玩得安心、吃得健康。
因「鑽石公主號」郵輪曾在1月31日停靠基隆港，許多遊客下船前往基隆及雙北各大景點觀光，新北市漁業處於接獲訊息後，即刻進行龜吼漁夫市集及富基漁市全面消毒作業。
龜吼漁夫市集及富基漁市管理單位也每日在市集營業期間，不定時用漂白水消毒用餐區桌椅，市集開業前及結束後，也以稀釋漂白水消毒、清潔整體環境。
漁業處也呼籲，各攤商應主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，提供安全用餐環境，讓遊客能吃得開心也安心。
新北市農業局長李玟表示，受到新冠肺炎（武漢肺炎）影響，新北觀光漁市也受到衝擊，來客數下降，但相關管理單位及攤商都已做足準備，並完成自主消毒。
目前國內疫情皆掌握良好並未嚴重，漁市內通風良好，遊客不用恐慌，這時節到新北觀光魚市，除仍可品嘗到CP值高的萬里蟹外，當令還有石斑、透抽、紅甘及竹筴魚等新鮮魚貨。
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