送口罩給獨居老人 驚見地板血跡急忙幫敷藥

坪林區長施明慧（右）親送口罩給獨居長輩。圖／新北社會局提供

武漢新冠肺炎疫情未趨緩，新北社會局為機構第一線人員準備口罩外，也為不便外出的獨居長輩送上每周2個口罩，其中深坑高齡95歲的陳伯伯，因視力模糊剪腳拇指時不慎剪到肉，地板上血跡斑斑，幸好送口罩人員剛好到場，趕緊止血敷藥。

新北社會局長張錦麗說，新北列冊的獨居長輩有3922人，獨居且身障者有317人，考量這些人就醫就診時必須要戴口罩，卻因為行動不方便，難以持健保卡到健保藥局申領口罩，因此由各社福中心、公所幫忙，不少區長更是親送並探視。

深坑區社文課長許素芽與志工，日前進入獨居陳伯伯家中，一開門就見到到地板血跡斑斑，詢問下才發現原來是陳伯伯摸到腳趾甲太長，想用指甲剪卻不慎剪到腳趾肉，不過陳伯伯卻沒發現。

許素芽等人趕緊協助止血敷藥，同行的志工幫忙清理血跡，隔天再找來護理退休的志工林麗華前往換藥，讓陳伯伯感謝不已。