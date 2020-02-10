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送口罩給獨居老人 驚見地板血跡急忙幫敷藥
武漢新冠肺炎疫情未趨緩，新北社會局為機構第一線人員準備口罩外，也為不便外出的獨居長輩送上每周2個口罩，其中深坑高齡95歲的陳伯伯，因視力模糊剪腳拇指時不慎剪到肉，地板上血跡斑斑，幸好送口罩人員剛好到場，趕緊止血敷藥。
新北社會局長張錦麗說，新北列冊的獨居長輩有3922人，獨居且身障者有317人，考量這些人就醫就診時必須要戴口罩，卻因為行動不方便，難以持健保卡到健保藥局申領口罩，因此由各社福中心、公所幫忙，不少區長更是親送並探視。
深坑區社文課長許素芽與志工，日前進入獨居陳伯伯家中，一開門就見到到地板血跡斑斑，詢問下才發現原來是陳伯伯摸到腳趾甲太長，想用指甲剪卻不慎剪到腳趾肉，不過陳伯伯卻沒發現。
許素芽等人趕緊協助止血敷藥，同行的志工幫忙清理血跡，隔天再找來護理退休的志工林麗華前往換藥，讓陳伯伯感謝不已。
社會局指出，新北老人長照機構有218家住宿型、2家社區型，身障有66家住宿型、日托式和社區型機，另外還有244家托育機構、15家兒少機構，這些機構人員沒有時間外出排隊購買口罩，上周已優先配送，讓工作人員每天都有一片口罩。
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