捷運亞東醫院2號出口 周六起封閉加裝電扶梯

台北捷運板南線位於新北市的亞東醫院站，每月進出站人數都分別超過50萬人次，其中2號出口2月15日起將封閉進行改善工程，將現有樓梯及單向電扶梯改為2座電扶梯上下樓，讓民眾進出車站更方便，2號出口也預計封閉到12月20日才完成。

北市捷運局2017年開始規畫車站出入口電扶梯、電梯改善工程，盼能改善過去出口設計，讓行動不便者及其他民眾進出車站更方便，前年就已完成信義安和及古亭站出口增設電梯或電扶梯的作業，長者進出站也更方便。

捷運局副局長陳耀維表示，日前已陸續動工改善出口電扶梯或電梯的車站有忠孝敦化、忠孝復興、忠孝新生、江子翠、中山站，國父紀念館今年也動工；春節後除了亞東醫院站，還有善導寺、台北車站、小南門、台大醫院、復興崗、關渡等6處車站預計於今年8月底前動工。

陳耀維說，去年已發包電扶梯電梯中期改善案，今年起分3年要改善16個車站的出口，增加58座電扶梯、1座電梯；考量逃生流量，同一車站原則上每年僅施作1處出口避免人潮難以進出站。

捷運局也提醒，亞東醫院站主要於2號出口增設一座電扶梯，方便民眾上下樓都有電扶梯使用，出口電扶梯改善工程期間，民眾則需依照站內指示改由1、3號等其他出入口進出站。