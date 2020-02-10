北市設違建處理委員會 加速處理積案

為有效處理重大爭議或執行涉有公共安全的違建，台北市建管處今天表示，「違章建築爭議處理委員會」即日起成立上路，邀集專家、學者擔任委員，每週擬召開1至2次會議進行審查。

建管處今天發布新聞稿表示，台北市政府為有效處理重大爭議或執行涉有公共安全的違建，今天起成立「違章建築爭議處理委員會」，由府內外專家、學者擔任委員受理違建當事人的陳情，且委員會召開會議的決議內容也一律公開上網。

建管處說，希望藉此在處理違建過程中達到公平、公正及公開目的，同時加速違建積案處理，以維護公共安全。

爭議處理委員會小組會議預計每週召開1至2次會議，建管處表示，會議將由資深建築師、律師、土木及結構技師、航測影像判讀專家等府外委員3至5人進行審查，並作成決議。

建管處指出，若因案件複雜無法作成決議者，則提請由全體21名府內、外委員開會決議，其中包括北市府社會局、地政局、法務局、政風處、建管處代表在內，且決議內容一律公開上網供民眾檢視。

建管處處長張明森表示，違建所有人若對違建認定或執行拆除有疑義，皆可向建管處臨櫃申請、郵寄或線上等方式申請審議；但不含施工中查報、不符臨時展演辦法所搭建的臨時性建物、經訴願決定或經行政救濟程序判決確定、已申請審議並作成決議者，和未受有查報處分的案件等。

張明森強調，對於處分無爭議且符合拆除要件的違建，建管處即依法執行拆除；但若因個案強制拆除後，導致當事人生活陷於困境或造成社會問題者，爭議處理委員會將協調相關機關提供社會福利、法律諮詢等資訊，以維北市府對弱勢民眾的關懷與協助。

另，當事人對違建認定或執行拆除有疑義者，除申請爭議處理委員會審議外，也可在法定期間內提起行政救濟，主張原處分機關違法或不當，保障應有權益。