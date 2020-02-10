蔡其昌要爭取大安南埔棒壘球場 升級為運動公園

台中市大安區南埔簡易棒壘球場，前年由立法院副院長蔡其昌爭取興建完成，因周邊空地並未有效規劃，雜草叢生影響民眾使用場地時之困擾，蔡其昌今邀集農委會水保局台中分局農村課課長翁志成、台中市議員施志昌、台中市政府運動局主秘賴東宏、台中市政府環保局簡任技正何國裕及南埔里里林恭等人到場會勘後，將在一年內針對缺失改善，並轉型升級為運動公園。

大安區南埔簡易棒壘球場原是垃圾掩埋場，佔地約4公頃，107年8月興建完成，讓海線喜好棒壘球運動者增加一運動之場所，另有步道及簡易運動設施之設計，讓大安區的居民都可以來這個場地運動休閒。

但周邊空地未有效規劃運用，蔡其昌會勘時要求一年內改善，將既有棒壘球場設施及周邊空地綠美化作業一併完成，讓鄉親們及早能夠一邊打球運動、一邊看海。

蔡其昌表示，將垃圾場轉型為棒壘球運動公園，日前市議員施志昌也召集相關單位針對缺失做改善，改善後將委由大安壘球委員會來營運管理，運動公園周邊透過南埔社區來共同維護。

蔡其昌說，也會爭取中央水保局預算，要將整體環境綠美化，所有工期需在一年內完成，讓一座可以看海的運動公園及早呈現在大安鄉親們眼前。