加速違建拆除 北市違建委員會今上路

台北市違建拆不完屢遭外界詬病，為有效處理重大爭議或執行涉有公共安全的違建，台北市建管處宣布，「違章建築爭議處理委員會」今天成立，由府內外專家、學者擔任委員，受理違建人的陳情，會議決議內容將公開上網，希望達成公平、公正、公正。

台北市建管處長張明森表示，對於違建認定或執行拆除有疑義，除施工中查報、不符臨時展演辦法所搭建的臨時性建築物、經訴願決定或經行政救濟程序判決確定、已申請審議並作成決議、未受有查報處分案件等，皆可向建管處臨櫃、郵寄或線上申請。

「違章建築爭議處理委員會」預計每周召開1至2次小組會議，由資深建築師、律師、土木及結構技師、航測影像判讀專家等府外委員，進行3至5人審查、決議；若案件複雜無法作成決議，則提請由全體府內、外委員開會，決議內容一律公開上網，提供民眾檢視。

台北市建管處長張明森強調，對於處分無爭議，且符合拆除要件的違建，北市府即依法執行拆除，若因個案強制拆除後，導致當事人生活陷於困境或造成社會問題者，該委員會將協調相關機關，提供社會福利、法律諮詢等資訊，關懷與協助弱勢民眾。

另外，若民眾對於違建認定或執行拆除有疑義，除了申請爭議處理委員會審議，也可於法定期間內提起行政救濟，主張原處分機關違法或不當，保障應有權益。