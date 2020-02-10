士林官邸鬱金香展 14日情人節開幕
台北市士林官邸鬱金香展選在西洋情人節開幕，展期至23日。工務局長林志峯今天說，今年主題為「鬱見你真好」，屆時將展出10萬株鬱金香，展場佈置也處處充滿愛的意象。
工務局上午在市政府召開「2020士林官邸鬱金香展—鬱見你真好」記者會，林志峯表示，14日至23日將在士林官邸踏青區、西式庭園、中式庭園展出10萬株鬱金香，展場融入荷蘭語日本礪波市鬱金香公園元素。
公園處長陳榮興表示，本次共紅、黃、粉、紫、白、桔、黑、雙色等將近20種不同花色的鬱金香10萬株，鬱金香的花型也多變，如單花瓣杯狀花、花瓣像鋸齒波浪般蕾絲的羽狀花型、好似玫瑰的多重花瓣型鬱金香。
士林官邸鬱金香展開放時間為14日至23日，每天上午8時至下午4時。
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