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新北路邊停車費 明起eTag可申辦自動扣繳
新北市路邊停車從明天起，只要車上黏貼eTag，即可用eTag聯名銀行信用卡支付停車費，自動扣繳不僅不用怕逾期未繳，停車費也會隨信用卡出帳，提供更便利的繳費管道。
據遠通電收統計，eTag進軍路外停車市場，已累積近20萬會員，許多駕駛希望可以透過eTag代扣路邊停車費，不必擔心停車費逾期未繳。
新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，車上已黏貼eTag的民眾，只要有「遠銀、國泰、台新、玉山或中信」5家聯名銀行其中一家信用卡，就可使用手機透過ETC APP或遠通網站申辦，即可享有eTag自動扣繳新北市路邊停車費服務，停車費隨信用卡出帳。
交通局提醒，想申辦eTag代繳新北市路邊停車費服務者，若已申辦其他金融或電信業者代繳服務，必須先取消才能申辦；此外車輛停在路邊時，開單員仍會開立紙本繳費單，系統約3天後將自動扣繳停車費，只需持信用卡帳單繳費即可，請勿再持繳費單付費，以免重複繳費。
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