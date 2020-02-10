加薪回任北市府卻爆爭議 黃瀞瑩動怒批：抹黑戰術
北市府副發言人「學姐」黃瀞瑩今天復工，除了加薪，如今又有網友質疑北市府2月7日才發出徵求媒體事務組主任研究員的公告，明明截止日期是到10日，隔天就火速錄取了黃瀞瑩。對此，北市府副發言人戴于文澄清，是4日開缺，直到7日截止，總計4位求職者投履歷，其中一位書面審查不符，黃瀞瑩和另外兩個人都是排序第一，一切都是依法公告辦理徵才。
北市府秘書處提前錄取的行徑，不僅糟名嘴鍾年晃諷刺「不要懷疑柯市府的公開透明」，前環保署長詹順貴也在臉書上痛批一，指直奉行「嚴以律人，寬以待己」兩套標準的柯文哲，再次以「踐踏正當法律程序」、「用人唯私」告訴台灣人，他嘴中的「公開透明」，只是用來燻人的屁話。
戴于文表示，其實總共開兩個研究員職缺，一個是4日公布、7日截止；另一個是7日公告、10日截止，網路上有很多不實傳言，呼籲網路上特定人士應做到善盡查證責任。
黃瀞瑩表示，昨晚開始，就有特定粉專或媒體，開始用移花接木、抹黑烏賊戰，也對於某些媒體人或媒體沒有查證就轉傳，感到痛心。
黃瀞瑩強調，武漢新冠肺炎疫情延燒，全國上下目前一心對抗疫情，卻有人用這樣的政治口水抹黑感到可惜，目前的重心應該放在防疫上。
實際上，黃瀞瑩近來爭議不小，不僅被網友質疑徵才過程不公開透明，甚至日前還有網友起底，指黃瀞瑩曾和台商徐正文合照，引發熱議。
對此，黃瀞瑩表示，這就是抹黑戰術之一，貼了一張照片，但寫了照片不能代表什麼，卻引發各界聯想，這就是潑糞抹黑戰術，實際上類似情況從選舉就一直沒有停過，也呼籲大眾、媒體可以查證，就應該可以善盡查證責任。
對於這次回任北市府還加薪，黃瀞瑩說，對自己而言是責任更重，學習的要更多，證明她可以在這樣的薪水任職，第一個挑戰就是防疫工作。
至於回任後，市長柯文哲有說什麼嗎？黃瀞瑩笑說，柯市長只有說「妳回來了喔」。
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