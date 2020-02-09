違建車商喊不公 北市府：再溝通

台北市政府整頓關渡平原違建，知名的承德汽車商圈首當其衝，雖然北市府祭出「緩拆」機制，但不少業者反映，商圈已逾30年歷史，不解北市府為何大動作開鍘；況且2015年前的違建存在台北市各角落，為何僅承德汽車商圈需繳納保證金？質疑不公平。

承德汽車商圈發展促進會理事長李寶星表示，北市府去年針對關渡平原開刀，陸續拆除2015年後的違建，就他了解至少300餘件，至於2015前的違建打算納管，限期繳交保證金，除了中古車買賣，汽修業者等，也涵蓋養豬戶、園藝業者、資源回收業者等，至少5、600件。

至於最終繳交保證金的狀況，李寶星認為不太樂觀，質疑北市府根本宣傳不夠，大家關心的輔導、安置方案，幾乎摸不著頭緒，當然只能消極抵抗，況且去年北市府進場強拆，許多業者嚇得半死，擔心未來何去何從。

李寶星表示，台北市到處都是違建，例如沿著松山機場的濱江街就存在很多汽車產業的違建，卻不用納管、繳保證金，讓大家抱怨北市府針對性太強；市府不找一塊地打造汽車城，卻只急著拆，「有輔導或安置嗎？憑什麼叫人家繳保證金」。

對此，台北市都發局回應，關渡平原是專案處理，其餘的違建已有全市一致性原則，新違建即報即拆，既存違建分階段排拆，未來也會舉辦說明會與地方溝通。