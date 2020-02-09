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新北市危老條例vs.都更條例 3個不同一次看清楚
新北市危老重建與都更條例在適用範圍、程序、獎勵補助等各有不同，危老核准速度快、容積獎勵最高40％，但申請期間只到今年5月9日，建商趕送件。
新北市都市更新處主秘李擇仁表示，危老條例與都更條例有3個差異處，包含基地條件、容積獎勵及同意比例。若要申請都更條例，土地面積須達500平方公尺（約151.25坪）、容積獎勵不得超過法定容積1.5倍，且獎勵值須經都更審議，但只要多數住戶同意就能進行都更。
而危老條例儘管需要100％土地及建物所有權人同意，但只要房屋結構安全評估未達最低等級、屋齡逾30年、耐震標準未達標並不具電梯及改善效益，就能申請，容積獎勵除原有30％外，至今年5月9日止10％時程容積獎勵，最高可達40％，且不須經過審議。
李擇仁表示，都更條例遇到最大的困難點，在於土地面積限制以及住戶整合問題，且申辦程序冗長需耗時約2年，若遇到釘子戶不願搬遷，更是遙遙無期。
因此，若遇到申請都更案件遲遲無法審核通過，為加速都更程序，會建議將大型都更案拆成小型基地改申請危老重建，不僅能快速解決危險級老舊建物問題，還能改善住戶居家及環境品質，目前危老申請案件達130件、核准110件。
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