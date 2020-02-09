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不再塞車到崩潰 汐止康寧街751巷道路拓寬8月底完工

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
養工處除進行康寧街拓寬工程外，也將把康寧街751巷對面佔用道路的違建拆除。圖／新北市工務局提供

為解決汐止交通問題，新北市工務局養工處進行「康寧街拓寬工程」，預計8月底完工，未來汐止交流道聯絡道可容納更多車流，不僅舒緩交通，並符合汐止交流道增設南下入口匝道條件。

汐止區康寧街位於汐止基隆河北側地區，周遭連接許多大型社區與村里，是汐止民眾通勤重要幹道。因該處無連結至國道的相關匝道，大量車流須繞行至國道南側才能進入國道，造成沿路所經的汐萬路、禮門街、中正路及大同路，在尖峰時刻容易發生嚴重交通堵塞情況。

未解決此問題，新北市府去年向交通部高速公路總局提出「國道1號汐止交流道增設南下入口匝道」改善計畫，經多次協商後，養工處先進行「康寧街拓寬工程」。

養工處指出，在汐止交流道增設南下入口匝道前，先針對鄰近樟江大橋及國道1號的「康寧街751巷至連峰街」進行車道拓寬工程。將既有10公尺寬、僅配置雙向單車道的道路，拓寬成14公尺寬、搭配雙向各2車道的道路，紓解當地交通情況，此工程於今年2月動工，預計8月底完工。

此外，養工處在拓寬道路時也發現一旁有處公有土地遭到佔用，為提升市容景觀及活化公有土地，在進行土地範圍界線後，依規定拆除違建，並改造成民眾休憩環境。

工務局表示，為有效建置汐止交通系統，康寧街拓寬工程將把人本環境納入考量，改善現有人行道老舊破損及公共設施配置不當問題，提升行人通行品質及汐止地區都市發展。

養工處除進行康寧街拓寬工程外，也將把康寧街751巷對面佔用道路的違建拆除。圖／新北市工務局提供
養工處除進行康寧街拓寬工程外，也將把康寧街751巷對面佔用道路的違建拆除。圖／新北市工務局提供

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