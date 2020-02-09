視察烏來武漢新冠肺炎防疫 侯友宜籲包容共體時艱

新北市長侯友宜今上午前往烏來，視察偏鄉口罩實名制購買情況，並關心烏來老街商家生意，侯友宜表示，對於武漢新冠肺炎防疫作業，不論是就醫或安置都萬無一失，盼民眾用同理心包容、體諒，共體時艱。

新北市烏來、平溪、貢寮、坪林4個偏鄉地區因無健保特約藥局，為配合購買口罩實名制政策，市府協調衛生所彈性上班時間，讓民眾方便購買口罩。

侯友宜視察烏來衛生所販賣情形後表示，偏鄉地區口罩購買秩序良好，感謝民眾配合衛生所安排的動線來排隊，隨後前往烏蘭老街，關心商家是否因疫情生意受到影響。

部分商家反應，中央流行疫情指揮中心公布，因武漢包機返台台商被安置在「烏來檢疫所」，誤導遊客，導致生意減少。

針對傳出「烏來檢疫所」及「林口檢疫所」並非當地的聲音，侯友宜表示，對於新冠肺炎的各項防疫作業，不論是就醫、後送或安置都萬無一失。除了請民眾不要恐慌外，也盼用同理心包容、體諒，一起面對新冠肺炎共體時艱、共度難關。