聽新聞
test
0:00 / 0:00
視察烏來武漢新冠肺炎防疫 侯友宜籲包容共體時艱
新北市長侯友宜今上午前往烏來，視察偏鄉口罩實名制購買情況，並關心烏來老街商家生意，侯友宜表示，對於武漢新冠肺炎防疫作業，不論是就醫或安置都萬無一失，盼民眾用同理心包容、體諒，共體時艱。
新北市烏來、平溪、貢寮、坪林4個偏鄉地區因無健保特約藥局，為配合購買口罩實名制政策，市府協調衛生所彈性上班時間，讓民眾方便購買口罩。
侯友宜視察烏來衛生所販賣情形後表示，偏鄉地區口罩購買秩序良好，感謝民眾配合衛生所安排的動線來排隊，隨後前往烏蘭老街，關心商家是否因疫情生意受到影響。
部分商家反應，中央流行疫情指揮中心公布，因武漢包機返台台商被安置在「烏來檢疫所」，誤導遊客，導致生意減少。
針對傳出「烏來檢疫所」及「林口檢疫所」並非當地的聲音，侯友宜表示，對於新冠肺炎的各項防疫作業，不論是就醫、後送或安置都萬無一失。除了請民眾不要恐慌外，也盼用同理心包容、體諒，一起面對新冠肺炎共體時艱、共度難關。
另外，延後開學造成營養午餐蔬菜滯銷問題，侯表示，以責成教育局、農業局及果菜公司啟動緊急應變機制，除協助契作蔬菜進場並優先保價拍賣，並保證有機蔬菜每公斤35元、產履每公斤25元等價格，讓農民降低損失，拍賣價差部份由市府負擔。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言