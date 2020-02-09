「學姐」真要復出還加薪 黃瀞瑩：明天正式開工

受到武漢新冠肺炎疫情影響，「學姐」黃瀞瑩回鍋北市府的人事案也因此暫緩，不少「學姐粉」也在關心，黃瀞瑩究竟何時回北市府任職，甚至還有粉絲在網路上高喊「好久沒有看到學姐了」。

不過根據北市府秘書處最新人事錄取名單，其中媒體事務組聘用主任研究員錄取人員正取一名「黃Ｏ瑩」，讓外界關心，是不是就是黃瀞瑩。

對此，黃瀞瑩證實，明天(10日)正式上工，很開心能繼續回到北市府服務，會繼續在這個位子上努力，目前北市首要工作仍是防疫，會盡全力協助。

據了解，黃瀞瑩選前、選後雖然都是掛「北市府副發言人」的職務，不過選前為8職等的機要，且職缺掛在資訊局，薪水約5萬多，當時曾一度遭多名市議員質疑，此舉違反「機要人員任用辦法」規定，怎能佔各局處及市民資源便宜。

如今再度回鍋北市府，儘管職稱對外依舊是北市府副發言人，不過職缺改成「媒體事務組聘用主任研究員」，薪水從原本的5萬多，躍升為6萬1601元，除了加薪外，職缺也「正名」，避免再衍生借調爭議。