快訊

鑽石公主號又有6人確診 確診人數達到70人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「學姐」真要復出還加薪 黃瀞瑩：明天正式開工

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
黃瀞瑩證實，明天(10日)正式上工，很開心能繼續回到北市府服務，會繼續在這個位子上努力，目前北市首要工作仍是防疫，會盡全力協助。圖／報系資料照

受到武漢新冠肺炎疫情影響，「學姐」黃瀞瑩回鍋北市府的人事案也因此暫緩，不少「學姐粉」也在關心，黃瀞瑩究竟何時回北市府任職，甚至還有粉絲在網路上高喊「好久沒有看到學姐了」。

不過根據北市府秘書處最新人事錄取名單，其中媒體事務組聘用主任研究員錄取人員正取一名「黃Ｏ瑩」，讓外界關心，是不是就是黃瀞瑩。

對此，黃瀞瑩證實，明天(10日)正式上工，很開心能繼續回到北市府服務，會繼續在這個位子上努力，目前北市首要工作仍是防疫，會盡全力協助。

據了解，黃瀞瑩選前、選後雖然都是掛「北市府副發言人」的職務，不過選前為8職等的機要，且職缺掛在資訊局，薪水約5萬多，當時曾一度遭多名市議員質疑，此舉違反「機要人員任用辦法」規定，怎能佔各局處及市民資源便宜。

如今再度回鍋北市府，儘管職稱對外依舊是北市府副發言人，不過職缺改成「媒體事務組聘用主任研究員」，薪水從原本的5萬多，躍升為6萬1601元，除了加薪外，職缺也「正名」，避免再衍生借調爭議。

黃瀞瑩
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

熊讚與學姐黃瀞瑩現身新東陽 邀民眾吃元宵、逛燈節

疫情受害者？ 「學姐」黃瀞瑩坦言：人事還要再等一等

「學姐」黃瀞瑩選輸就回北市府 網友諷：和韓國瑜一樣

「學姐」回鍋北市府 最快2月續任副發言人

相關新聞

「學姐」真要復出還加薪 黃瀞瑩：明天正式開工

受到武漢新冠肺炎疫情影響，「學姐」黃瀞瑩回鍋北市府的人事案也因此暫緩，不少「學姐粉」也在關心，黃瀞瑩究竟何時回北市府任職...

視察烏來武漢新冠肺炎防疫 侯友宜籲包容共體時艱

新北市長侯友宜今上午前往烏來，視察偏鄉口罩實名制購買情況，並關心烏來老街商家生意，侯友宜表示，對於武漢新冠肺炎防疫作業，...

北市府北門秘密打卡點 櫻花、鬱金香迎春天

春神來了誰知道，台北市政府大樓北門變成秘密打卡景點，為配合內湖樂活夜櫻季、士林官邸公園鬱金香展及陽明山花季展覽，北市府特...

天燈節過後入平溪淨山 驚見寫給小三願望

2020平溪天燈節第二場天燈活動昨晚落幕，合計超過1千5百盞天燈升空，吸引國內外遊客前往參與盛事，不過天燈節過後，新北觀...

重建板橋府中危老建物 打造15樓高住商混合大樓

新北市板橋區府中段危老重建案今舉辦動土儀式，預計打造2棟地上15層、地下4層的住商混合大樓，預計最快2021年底完工，重...

茶湯圓、貢寮鮑湯圓 元宵吃新鮮

元宵節來碗熱呼呼的湯圓最應景，新北坪林德志茶園老闆鐘晨瑞用茶結合湯圓，兼顧傳統又好吃；貢寮養殖業者也研發貢寮鮑湯圓，將貢寮鮑與豬肉做成湯圓內餡，海味十足。

環狀線正式通車首周 近40萬人次搭乘

環狀線正式通車，提供民眾免費搭乘1個月優惠，1周來近40萬人次搭乘，民眾反映列車跳動、轉乘設備欠佳等問題。新北市捷運工程局表示，目前環狀線仍在調校磨合，壓力測試後發現問題正在修正，很快就會解決。

新冠肺炎影響／雙北商圈人潮減 餐飲外送增

受武漢新冠肺炎疫情影響，雙北知名商圈景點恐正面臨消費寒冬，「可以嗅到寒冬的氣息」，據台北永康商圈游姓業者觀察，熙來攘往的人潮少了很多。實際到街上走一走，不難發現知名店家如鼎泰豐、思慕昔、二吉軒、甚至蔥油餅等店面，排隊人潮都變少了。

台北酷課雲、親師生平台 雙北線上寒輔

因應新冠肺炎疫情，教育部宣布高中職以下延後至2月25日開學，許多家長擔心孩子學習因此受到影響，線上教育平台紛紛推出「停學不停課」線上數位課程，如「台北酷課雲」就針對國九學生推出線上寒假輔導課程，新北市的「親師生平台」整合及介接超過70項學習資源，提供學生在寒假邊玩邊學。

遭色情廣告駭入 台北運動吧關閉

北市體育局所屬的「台北運動吧」臉書粉絲專頁，在台北世大運結束後逐漸沒落，粉絲數從高峰42萬人降至38萬人，體育局今年編百萬預算要振興網站。但前天午夜，粉絲頁遭駭，出現露骨性愛照及PO文，網友截圖瘋傳，湧入傳達心情和留言。體育局聯繫臉書管理者，凌晨緊急關閉專頁，對於造成粉絲困擾深表達歉意，並嚴正譴責此不法行為。

疫情來亂！北市聯醫預約掛號新制 不到一周喊卡

台北市立聯合醫院有7個院區，門診量大，卻有許多預約掛號患者頻「放鴿子」，單是去年就多達7萬多人。市聯醫2月起規定，掛號後未看診也未事前取消掛號，3個月內「爽約」達2次，就無法再預約掛號。不料，新制上路不到一周，受武漢新冠肺炎疫情影響，加上患者反彈，前天緊急喊卡。

石碇金鼠鬧元宵 歡喜踩街迎鼓仔燈

為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，石碇區公所今晚舉辦「石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華」，除了可以看到各種創意的踩街裝扮，...

熱門新聞

好巧！1萬8000人要抽2錢金雞 這廟竟抽到自家董事長

好神！王惠美擲出立筊 彰邑城隍睽違24年出巡繞境

大甲媽9天8夜徒步遶境 今元宵夜擲筊確定3月19日起駕

屏東歸來鐵道二手市集吸萬人 歸來人喊出「成功歸來」

流感威脅更甚武漢肺炎 台東醫衛人員籲快接種流感疫苗

影／台東元宵炸虎爺1人重傷 顯陽堂：全力協助救治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。